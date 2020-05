De politie heeft dinsdagmiddag een winkeldief gearresteerd in winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn. Hij probeerde verschillende producten te stelen uit een supermarkt.

Het personeel van de supermarkt betrapte de winkeldief op heterdaad. Zij belden de politie, waarop de winkeldief werd aangehouden.

"Toevallig was arrestantenvervoer in de buurt. Zij rijden rondjes in de regio en zijn ter plaatse gekomen. De winkeldief is naar het politiebureau vervoerd, waar hij nu nog vast zit", verklaart een wijkagent.