De gemeente Alphen aan den Rijn wil ondernemers steunen die last hebben van de coronacrisis. Het gaat daarbij niet om individuele ondernemers, maar om collectieven met een projectplan. De gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor 300.000 euro ter beschikking te stellen.

VVD, D66 en Nieuw Elan hebben gevraagd om ondersteunende maatregelen voor zwaar getroffen lokale ondernemers. Zij hebben daarbij geopperd om hiervoor een deel van de LEF-gelden (Lokaal Economisch Fonds) te gebruiken.

Wethouder Gerard van As heeft een pakket maatregelen aangekondigd. Een stimuleringsfonds ondernemerscollectieven is een onderdeel van deze maatregelen. Vanuit de LEF-gelden is 300.000 euro nodig om met het fonds te beginnen. De gemeenteraad moet dit bedrag officieel ter beschikking stellen.

Het stimuleringsfonds moet worden opgericht en zal het subsidiebedrag van 300.000 euro beheren. Plannen kunnen worden ingediend door bestaande collectieven, bijvoorbeeld een ondernemersorganisatie of een lokaal samenwerkingsverband. De link naar de gevolgen van maatregelen door corona moet er zijn, evenals een aantoonbaar positief effect op de lokale economie.

Per project kan eenmalig een subsidie van maximaal 25.000 euro worden aangevraagd tussen 1 juni van dit jaar en 1 juni volgend jaar. Van de indieners wordt verwacht dat zij zelf 30 procent van hun plan financieren. Er mag voor een project geen andere subsidie beschikbaar zijn. Plannen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Omdat niet duidelijk is hoelang de coronacrisis duurt en wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn, is voor nu gekozen voor de termijn van een jaar en voor het bedrag van 300.000 euro. Een vervolgbesluit wordt op een later tijdstip genomen.

