GGD Hollands Midden publiceert sinds dinsdag dagelijks cijfers rondom het coronavirus op een corona-dashboard.

"De komende tijd testen we veel meer op COVID-19 dan voorheen. Ook intensiveren we het bron- en contactonderzoek. Dit is nodig, omdat landelijk de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, steeds meer versoepeld worden. Gevolg hiervan is dat de cijfers een realistischer beeld gaan geven van de verspreiding van corona in de regio Hollands Midden", aldus de GGD.

Op het 'eengezonderhollandsmidden' dashboard staan actuele cijfers over de verspreiding van het coronavirus per gemeente, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Zo kunnen mensen eenvoudig zien hoe de verspreiding van het coronavirus in de regio verloopt.

De GGD test een steeds bredere groep met coronaklachten, waaronder leraren, mantelzorgers, kappers, en jeugdtrainers.

"In juni is het de bedoeling om iedereen in Nederland met klachten te testen. Voordat de maatregelen werden versoepeld, testten we alleen kwetsbare groepen en zorgpersoneel. De cijfers zeiden toen weinig over het daadwerkelijke aantal patiënten met het coronavirus in een gemeente en/of onze regio."

Omdat de cijfers een realistischer beeld geven van de verspreiding in regio, wil de GGD Hollands Midden de cijfers centraal beschikbaar stellen. Dit doen ze door het corona-dashboard.

