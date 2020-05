Leo Maat treedt per direct af als wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn. De bestuurder van GroenLinks legt zijn functie neer vanwege gezondheidsredenen.

"Met pijn in het hart neem ik afscheid. Helaas laat mijn gezondheid het niet toe om de rol van wethouder nog langer te vervullen. Het was een waar genoegen om wethouder in deze mooie gemeente te zijn", aldus Maat.

Het college van burgemeester en wethouders is aangedaan door het besluit van Maat, maar heeft er alle begrip voor. "We vinden het buitengewoon jammer om een gewaardeerde collega-bestuurder op deze manier te zien gaan. Terecht dat hij dit besluit heeft genomen, we wensen hem veel gezondheid toe."

Leo Maat was sinds mei 2018 wethouder in Alphen aan den Rijn. Hij had Duurzaamheid, Cultuur, Cultureel Erfgoed, Afval en Dierenwelzijn in zijn portefeuille. De fractie van GroenLinks beraadt zich op zijn opvolging.