In een kelder van een woning aan de Van Foreestlaan in Alphen aan den Rijn is zondagmiddag brand uitgebroken.

De brandweer kreeg rond 15.30 uur een melding van het vuur. Iets na 16.00 uur was de brand onder controle.

De bewoonster van het pand is in de ambulance nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht.