De bibliotheek Alphen Centrum gaat vanaf maandag 18 mei weer open voor publiek. De bieb is zo ingericht dat het voor alle bezoekers veilig is om ondanks de huidige coronamaatregelen langs te komen.

De bibliotheek gaat in aangepaste vorm open voor het lenen en inleveren van boeken. Bij een bezoek aan de bibliotheek gelden soortgelijke regels als bij supermarkten en bouwmarkten. Zo maakt de bieb gebruik van plexiglas spatschermen, een toegangsitem, looproutes en aangepaste openingstijden.

Op dit moment wordt er geïnventariseerd of het mogelijk is om andere vestigingen in Alphen aan den Rijn te openen volgens alle protocollen. Leden kunnen tot die tijd gebruik blijven maken van het afhaalloket.

Bij de vestigingen Boskoop, Nieuwkoop, Woubrugge en Zoeterwoude-Dorp blijft het afhaalloket voorlopig nog beschikbaar. Boeken die vooraf gereserveerd zijn kunnen bij deze vestigingen op afspraak worden afgehaald.

Bibliotheken in heel Nederland mogen sinds afgelopen maandag weer open, maar bibliotheek Rijn en Venen liet al weten dat hun vestigingen, waaronder Alphen Centrum, deze week nog dicht zouden zijn.

