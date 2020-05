Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt vier Alphenaren van drugshandel en het onderdeel uitmaken van een criminele organisatie, zo bleek donderdag tijdens een pro-formazitting.

De Alphenaren zitten al een tijd vast en drie van de vier verdachten zullen voorlopig ook nog in hun cel moeten blijven. Ze worden verdacht van grootschalige handel in hennep, bezit van hennep en deelnemen aan een criminele organisatie.

In februari werden zeven verdachten opgepakt in verband met een onderzoek naar drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eerder werden drie van de verdachten vrijgelaten.

In Alphen aan den Rijn en omgeving werden verschillende adressen doorzocht, waaronder garageboxen, woningen en shishalounge Meet & Greet. Het café zou een ontmoetingsplek zijn geweest voor criminelen en tevens gebruikt zijn om geld wit te wassen.

De verdachten zijn allemaal tussen de 26 en 33 jaar oud. Zij zouden in heel Nederland softdrugs hebben verhandeld, evenals in het buitenland. Bij de invallen werden kilo's hennep en zo'n 100.000 euro gevonden en zijn meerdere voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek naar de andere verdachten loopt nog.