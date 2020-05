Kunstenaar Joost Zwanenburg heeft donderdag en vrijdag de straten in het centrum van Alphen aan den Rijn gemarkeerd om zo looproutes te creëren. De gemeente hoopt op die manier de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Directe aanleiding voor de markeringen zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen die eind april door premier Mark Rutte werden aangekondigd. De versoepelingen leiden ertoe dat het Alphense centrum weer meer bezocht wordt.

"De afgelopen zaterdagen was het al veel te druk in het centrum. Dit is daarom heel fijn voor onze winkeliers. We willen juist voorkomen dat straten afgesloten moeten worden, wat in veel andere gemeenten wel gebeurt", zegt wethouder Gerard van As.

De markeringen op de straten moeten daaraan op een positieve manier bijdragen. "We wilden de boodschap positief insteken. Niet te gebiedend, maar natuurlijk wel effectief. Dit doen we door te appelleren aan het behoud van onze gezondheid en tegelijkertijd de norm te communiceren", aldus Van As.

De politie en de gemeente Alphen aan den Rijn gaan de komende tijd wel controleren of mensen zich in het centrum aan de nieuwe richtlijnen houden.

