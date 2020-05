Het restaurant van Van der Valk Hotel Avifauna in Alphen aan de Rijn is sinds maandag weer open door de versoepeling van de coronamaatregelen. Het hotel heeft bij de heropening wel voor een aangepaste vorm gekozen.

"We vinden het heel fijn dat we weer deels maaltijden aan kunnen bieden aan onze gasten. Dit doen we wel met een beperkte menukaart en tijd. We bieden bijvoorbeeld alleen in de ochtend en avond maaltijden aan. Het is vooral bedoeld voor de zakelijke hotelgasten", vertelt directeur Joyce van der Valk.

Daarnaast worden er extra hygiënemaatregelen genomen in het hotel en worden de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend in de gaten gehouden. "Dit houdt onder meer in dat we het restaurant ruimer hebben opgezet, zodat er tussen de tafeltjes genoeg ruimte zit."

Hotelgasten kunnen nog geen bezoek brengen aan de dierentuin Vogelpark Avifauna. "De opening gaat in samenwerking met burgemeester Liesbeth Spies en de veiligheidsregio, dus dat is nog even afwachten", zo laat woordvoerder Pamela Stolze weten. De dierentuin hoopt rond 1 juni weer open te kunnen.

"De afgelopen weken ging de verzorging van de dieren gewoon door, maar achter gesloten deuren. Ook zijn deze maanden de mooiste periode van het jaar om in het park te zijn, want alles staat volop in bloei. We zijn blij dat we dit straks weer kunnen delen met onze bezoekers", aldus Stolze.

