De duofietsen van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn kunnen sinds deze donderdag weer de weg op. De fietsen zijn zodanig aangepast dat ze binnen de huidige coronamaatregelen weer gebruikt kunnen worden.

In navolging van initiatieven in buurgemeenten en na afstemming met de doelgroep en met de gemeente Alphen aan den Rijn, worden de vijf duofietsen van de stichting nu 'coronaproof' gemaakt door middel van een tussenscherm.

"Een duofiets is 1,2 meter breed, 1,5 meter afstand tussen gast en vrijwilliger is dus per definitie niet mogelijk. Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp kwam in april in het nieuws met duofietsen met een tussenscherm. Van hen hebben wij het idee deels overgenomen", vertelt George Schrama, technisch coördinator van Fietsmaatjes.



Wilke Ebeling, secretaris van de stichting, maakte vervolgens de metalen constructie waarmee het tussenscherm op de fiets geplaatst kan worden. "We zijn even flink aan het klussen geweest, maar het resultaat mag er zijn. Onze gasten en vrijwilligers kunnen weer gaan fietsen", aldus Ebeling.

Uit een korte enquête die de stichting hield onder de vrijwilligers en gasten werd al duidelijk dat veel mensen graag weer gebruik wilden maken van de fietsen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarvoor toestemming gegeven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.