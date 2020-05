Een motorrijder in Alphen aan den Rijn is woensdagavond gewond geraakt na een eenzijdig ongeluk. De man reed met zijn motor rechtdoor over een rotonde en kwam hard ten val.

Het ongeluk vond plaats bij winkelcentrum De Baronie. De motorrijder is met zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn letsel is.

Ook over de oorzaak van het eenzijdige ongeluk is nog niets bekend.