MboRijnland in Alphen aan den Rijn overweegt dit schooljaar toch nog de school te openen voor regulier onderwijs.

Op 22 april bracht de school het nieuws naar buiten dat er dit studiejaar geen fysiek onderwijs meer zou worden gegeven. Omdat het kabinet tijdens de persconferentie op 6 mei liet weten dat mbo-scholen vanaf half juni weer open mag voor praktijklessen en examens, wordt er opnieuw gekeken naar deze beslissing

"Er wordt nu gekeken naar de haalbaarheid hiervan", laat woordvoerder Pien van Buul weten. "De lessen zouden dan plaats moeten vinden tussen 11.00 uur en 15.00 uur om drukte in het openbaar vervoer te vermijden. Ook mag de bezetting van de gebouwen maar maximaal 20 procent zijn."

"Het zou voornamelijk gaan om het deels hervatten van praktijkonderwijs en het door laten gaan van examens voor alle studenten. Hoe gaan we dat regelen? Welke lessen worden er dan gegeven? En is het wel verantwoord? Want er zitten zo'n zestienhonderd studenten op de locatie in Alphen. Met de inventarisatie hiervan zijn we nu druk bezig."

Momenteel vinden wel de examens voor diplomakandidaten plaats. Hiervoor zijn strikte maatregelen genomen. "Er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en andere hygiënevoorschriften die gelden in deze tijd."