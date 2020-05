De bibliotheek in Alphen aan den Rijn gaat deze week nog niet open. Sinds deze maandag mogen de bibliotheken in heel Nederland weer open, maar in Alphen zijn ze daar niet niet klaar voor.

"Op dit moment zijn we druk bezig om de inrichting van de bibliotheek in Alphen volgens de protocollen te regelen. Denk hierbij aan het plaatsen van schermen en het uitstippelen van een routing", laat woordvoerder Charlotte Romijn weten.

"We hopen begin volgende week de vestiging in Alphen te kunnen openen, wellicht met aangepaste openingstijden. De overige vestigingen gaan gefaseerd open, als ze al open kunnen. Een aantal vestigingen bevinden zich bijvoorbeeld in een school", aldus Romijn.

Inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen tot die tijd gebruikmaken van het afhaalloket. Deze service is bedoeld voor leden die naast het online aanbod toch graag een fysiek boek lezen.

