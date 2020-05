Een reclamebord dat restaurant De Lelie had neergezet bij het bruggetje is vernield. De daders krijgen van het restaurant in Alphen aan den Rijn tot zondagavond 20.00 uur de tijd om zich te melden.

De vernieling staat vastgelegd op beeld, zo heeft de politie aan het restaurant laten weten. "We geven de daders tot vanavond 20.00 uur de tijd om zich te melden. Zo niet, dan doen we aangifte en zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de gevolgen", meldt het restaurant op de website.

Restaurant de Lelie had het bord naast het bruggetje bij winkelcentrum De Atlas in het Europapark neergezet om extra reclame te maken.