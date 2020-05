Vrijdag heeft een botsing tussen twee auto's plaatsgevonden op de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn. Beide voertuigen hebben veel schade.

De ene auto heeft veel schade aan de voorkant; zo is de motorkap flink beschadigd en lagen er brokstukken op de weg. Bij het andere voertuig zit de schade aan de zijkant.

Meerdere personen zijn onderzocht in de ambulance. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.