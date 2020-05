Nieuw Elan wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn horecaondernemers zoveel mogelijk aan grotere terrassen gaat helpen. De horecaondernemingen mogen in principe per 1 juni weer open, maar zij moeten er wel voor zorgen dat er meer ruimte tussen de tafeltjes en de gasten is.

Evon Zevenbergen, raadslid van Nieuw Elan, vraagt het college van burgemeester en wethouders dan ook om meer ruimte voor de horeca.

In Alphen aan den Rijn heeft lang niet iedere horecaondernemer een ruim terras. Voor sommige terrassen is uitbreiden geen optie, bijvoorbeeld omdat het terras een afgesloten ruimte aan de Oude Rijn is.

Voor andere terrassen is uitbreiden wel mogelijk. Het gaat dan vooral om horeca in de straten, zoals de Aarkade en de Julianastraat, en op het Rijnplein en Thorbeckeplein. De omvang van het terras wordt daar bepaald door de vergunning van de gemeente.

Zevenbergen wil nu graag dat ondernemers waar mogelijk de ruimte krijgen om hun terrassen, eventueel tijdelijk, uit te breiden.

