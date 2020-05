Een fietser is donderdag in het ziekenhuis in Alphen aan den Rijn overleden na een ongeval met een tractor.

Het ongeval vond plaats op het Rietveldsepad in Alphen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een politiehelikopter en een traumahelikopter.

Na de reanimatie werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.