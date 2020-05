De politieke partijen in Alphen aan den Rijn hebben donderdag de nieuwe bouwplannen van de gemeente besproken. Daaruit bleek dat een meerderheid een vierde flat op de Saffierstraat niet ziet zitten. Ook de groenstrook tussen de Klompenmaker en de Eisenhowerlaan krijgt weinig steun.

De afgelopen tijd zijn verschillende locaties voor woningbouw onderzocht. Naar zes daarvan kan een realistisch onderzoek komen: de groenstrook op de Klompenmaker, boven het parkeerterrein Oudshoorn, de Saffierstraat, achter het Bospark en boven het parkeerterrein van voetbalclub ARC.

De meeste fracties vinden een vierde flat naast de bestaande drie aan de Saffierstraat geen goed idee. Er wordt te veel groen opgeofferd voor een te klein aantal appartementen. Ook de groenstrook tussen de Klompenmaker en de Eisenhowerlaan krijgt de handen niet op elkaar. Er is bezwaar tegen opoffering van de groenstrook die als speelplek wordt gebruikt en bovendien als ecologische verbinding naar de Dijksloot dient.

Nieuwbouw in het Bospark kan wel op steun rekenen. Over bouwen boven het parkeerterrein van voetbalclub ARC zijn de meningen verdeeld. Er zouden meer woningen kunnen worden gerealiseerd, maar de locatie is wel gevoelig voor overlast door lawaai vanaf de voetbalvelden.

Wethouder Gerard van As zegde toe met een aangepast voorstel naar de gemeenteraad te komen. Mark Vermeulen, voorzitter van de raadscommissie, liet weten dat het voorstel besproken wordt in de raadsvergadering van 28 mei.