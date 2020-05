Sinds 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij de overheid voor een tegemoetkoming, de zogenaamde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In Alphen aan den Rijn is deze regeling door maar liefst 633 bedrijven aangevraagd.

Dit blijkt uit een analyse van het UWV over de NOW-verstrekkingen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen.

Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De meeste aanvragen zijn gedaan in de sectoren Horeca en Retail.

Landelijk zijn deze sectoren zelfs goed voor ongeveer 40 procent van de ingediende aanvragen. De roep om versoepeling bij ondernemers was dan ook groot. Na bijna twee maanden omzetverlies is de nood namelijk hoog.

Tijdens de persconferentie van woensdagavond werd bekend dat de contactberoepen zoals kappers, rijscholen en schoonheidssalons vanaf 11 mei weer aan de slag mogen.

Horecagelegenheden, bioscopen en theaters moeten nog iets langer wachten. Zij mogen op z'n vroegst pas op 1 juni hun deuren openen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt nader uitgewerkt.

