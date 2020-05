De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten trots te zijn op hoe Alphenaren zich afgelopen tijd beter lijken te houden aan de coronaregels.

Van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 mei waren de parkeerplaatsen bij recreatiegebieden in Alphen afgesloten. Ook werd er de afgelopen weken extra gehandhaafd op het naleven van de noodverordening.

In tegenstelling tot eerdere weekenden zijn er de afgelopen dagen minder boetes uitgedeeld. "Over het algemeen was het rustig en hield men zich redelijk aan de spelregels. Er zijn drie boetes uitgedeeld", laat een woordvoerder van de gemeente weten. De boetes werden uitgedeeld in het Bospark en op de Gouwelandenlaan in Alphen.

Ook op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag was het rustig op straat. "Inwoners hebben zich goed gehouden aan de landelijke richtlijnen. Ook was het mooi om te zien dat er meer dan andere jaren gehoor is gegeven aan de oproep vlaggen op te hangen."

"We willen alle vrijwilligers en comités complimenteren met de wijze waarop ook zij bijgedragen hebben aan een andere viering dan voorzien. Wij hebben veel waardering voor hun inspanningen", aldus de gemeente.

