Burgemeester Liesbeth Spies en Kees Slingerland, voorzitter van het Comité Herdenkingen, hebben maandag ter gelegenheid van de Dodenherdenking een bloemenkrans neergelegd bij het verzetsmonument in het Burgemeester Visserpark.

Er was geen publiek aanwezig bij de herdenking in het Burgemeester Visserpark. Dat heeft alles te maken met de huidige coronamaatregelen in Nederland.

Bij oorlogsmonumenten in heel Alphen aan den Rijn zijn bloemstukken neergelegd om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Ook hingen de hele dag de vlaggen halfstok.

"Nu we ineens merken dat welvaart en vrijheid niet zo vanzelfsprekend zijn, luisteren we anders naar de woorden van hen die erbij waren. De stilte en de begrenzing die we nu ervaren, schept ook ruimte voor bezinning", zei de burgemeester tijdens een toespraak.

Ook de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zal maandagavond plaatsvinden zonder publiek.

