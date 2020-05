Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem kunnen vanaf maandag gratis en anoniem chatten met een wijkcoach. Professionals luisteren online naar zorgen en geven advies.

Chatten kan tussen 9.00 en 17.00 uur via een speciale knop op de website van Tom In De Buurt, een professioneel samenwerkingsverband op het gebied van welzijn en ondersteuning in de omgeving van Alphen aan den Rijn.