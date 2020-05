De zendmast in Alphen aan den Rijn kleurt op 4 en 5 mei rood-wit-blauw. Door de coronacrisis zullen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag er anders uitzien dan normaal het geval is. Het devies is om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Burgemeester Liesbeth Spies zal maandag een krans leggen bij het verzetsmonument in het Burgemeester Visserpark. Hierbij is geen publiek toegestaan.

Op een later moment zal ze, samen met Kees Slingerland, voorzitter van het Comité Herdenkingen, een televisietoespraak houden die te volgen is via Studio Alphen.

Op Dodenherdenking mag de vlag normaal vanaf 18.00 uur halfstok worden gehangen. Dit jaar wordt hierop echter een uitzondering gemaakt: de vlag mag vanaf zonsopgang al halfstok worden gehangen. De vlag mag halfstok hangen tot zonsondergang op maandag 4 mei.

