Ook dit weekend zijn de parkeerplaatsen bij recreatiegebieden in Alphen aan den Rijn afgesloten. Dat heeft de gemeente besloten.

Ook op maandag en dinsdag zullen de parkeerplaatsen nog dicht zijn.

Het is het vijfde weekend op rij dat de gemeente besluit om de parkeerplaatsen bij het Zegerslootgebied en het Bentwoud af te sluiten. Dit keer zullen de parkeerplaatsen langer afgesloten zijn in verband met dodenherdenking en bevrijdingsdag op maandag 4 en dinsdag 5 mei.

De parkeerplaatsen worden afgesloten om te voorkomen dat mensen uit de regio naar recreatiegebieden in Alphen komen. Het blijft wel toegestaan voor Alphenaren om een rondje te lopen of te fietsen in de recreatiegebieden.