In mei en juni wordt er meerdere weekenden aan de N11 gewerkt. Dit betekent dat een gedeelte van de provinciale weg in de richting van Leiden naar Bodegraven tijdelijk afgesloten zal zijn.

Het gaat om de weekend van 8 mei tot en met 11 mei, van 15-18 mei en van 5 juni tot en met 8 juni. De afsluiting tussen de Burgemeester Smeetsweg en de Goudsche Schouw geldt van 21.00 uur op vrijdag tot 5.00 uur op maandag.

De werkzaamheden bestaan uit frees- en asfalteringswerkzaamheden, het aanbrengen van voegovergangen en het repareren van viaducten.

Het verkeer van de A4 vanaf Leiden richting Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Utrecht wordt via het Prins Clausplein naar de A12 omgeleid. Weggebruikers vanuit Amsterdam (A4) richting Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Utrecht worden omgeleid via de N207.

Het verkeer vanuit Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn richting Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Utrecht wordt omgeleid via de N209 en de A12.