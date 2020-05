Supermarktketen Hoogvliet heeft 1.500 euro gedoneerd aan de voedselbank in Alphen aan den Rijn. Voorzitter Dirk van Kampen nam de cheque vrijdag namens de voedselbank in ontvangst in het depot in Ter Aar.

De voedselbank is zeer te spreken over de cheque: "We werken heel veel samen met Hoogvliet en zijn dan ook echt weer bijzonder blij met deze mooie aanvulling voor onze oorlogskas."

Hoogvliet zet regelmatig inwoners van Alphen aan den Rijn in het zonnetje die zich op een bijzondere manier inzetten om anderen te helpen. Het initiatief heet Alphense helden.

Naast het bedrag voor de voedselbank bracht Hoogvliet doosjes chocolade voor alle vrijwilligers.