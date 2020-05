Het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn begint vrijdag met de herstart van de poliklinische zorg. Door de huidige crisis in Nederland gebeurt dat extra zorgvuldig. Eerst worden patiënten opgeroepen voor wie de medische zorg niet langer kan wachten.

In verband met een toename van het aantal patiënten met het coronavirus was Alrijne eerder genoodzaakt veel poliklinische zorg uit te stellen. Spoedzorg en de zorg voor patiënten met het coronavirus konden nog wel doorgaan.

Vanaf vrijdag gaat Alrijne afspraken maken met patiënten die al een verwijzing hebben en zonder zorg de kans lopen om zieker te worden. "Het gaat dus om medische zorg die niet langer kan worden uitgesteld. Onze specialisten bepalen dit per patiënt", aldus het ziekenhuis.

"Veiligheid staat voorop. Daarnaast moeten we flexibel blijven, voor het geval het aantal patiënten met het coronavirus weer toeneemt. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit van ons ziekenhuis", zo laat Alrijne weten. "We starten dus stapje voor stapje, wat betekent dat we als eerste contact opnemen met de patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben."

Het ziekenhuis heeft wel extra maatregelen genomen. "Zo is de zorg voor patiënten met het coronavirus volledig gescheiden van de zorg voor reguliere patiënten en houden we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan. Iedereen die het ziekenhuis binnenkomt wordt gevraagd naar symptomen die op corona kunnen wijzen."

