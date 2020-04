Op de Aziëlaan in Alphen aan den Rijn heeft donderdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto is tegen een lantaarnpaal aangereden.

Het voertuig is door de botsing flink beschadigd. Verschillende hulpdiensten waren ter plaatse. De brandweer controleerde de auto om het incident te kunnen verklaren.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen. De weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer.