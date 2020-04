Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt onder meer in Alphen aan den Rijn per 1 mei ingetrokken, zo valt te lezen in de nieuwe noodverordening van Veiligheidsregio Hollands Midden. Vanaf komend weekend is het daardoor weer mogelijk om te verblijven op campings en vakantieparken.

Op 3 april kwam Veiligheidsregio Hollands Midden met een verbod op het openhouden van sanitaire voorzieningen bij recreatieve locaties en een verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf. Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt ingetrokken op 1 mei om 12.00 uur.

"Dit verbod heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de periode rond Pasen en daarmee aan het waarborgen van de zorgcontinuïteit in de regio", zo laat de veiligheidsregio donderdag weten.

"Gelet op de afnemende druk op de zorgcontinuïteit in de regio en de aanstaande start van het basisonderwijs, en dientengevolge een verminderd aantal reisbewegingen, is besloten dat het verbod op recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is."

Het verbod op gebruik van sanitaire voorzieningen blijft wel van kracht. Dit betekent dat het nog steeds is verboden om sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen geopend te houden bij campings en vakantieparken.

