De vestiging van de Blokker in de Sint Jorisstraat gaat sluiten. Het filiaal van de detailhandel is namelijk te groot en dat past niet meer binnen de winkelformule van Blokker.

Op 25 mei sluit de vestiging van de Blokker. Door het grote aantal vierkante meters past het filiaal niet meer in de winkelformule van Blokker. "Het komt er eigenlijk op neer dat het filiaal te groot is", vertelt een woordvoerder van de Blokker.

"Onze winkels hebben een oppervlakte van ongeveer 350 vierkante meter. Dat is onderdeel van onze winkelformule. Wij geloven dat dit het oppervlak is waarmee wij het beste tot ons recht komen. Het filiaal aan de Sint Jorisstraat heeft een veel groter oppervlak."

De andere filialen van Blokker in Alphen zullen gewoon openblijven, want deze filialen voldoen wel aan de winkelformule. "Daarnaast is het filiaal in de Aarhof recentelijk nog verbouwd. Deze winkel is dus ook helemaal ingericht volgens de nieuwe formule en voldoet daarmee aan alle eisen."

De medewerkers van het filiaal in de Sint Jorisstraat hoeven geen afscheid te nemen van hun baan. "Alle medewerkers blijven gewoon in dienst van Blokker en kunnen in een van de andere filialen werken", aldus de woordvoerder.