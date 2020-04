Als gevolg van nieuwbouwprojecten en nieuwe wegen, hebben diverse straten in Alphen een andere naam gekregen of zijn er straten opgeheven.

Burggooi krijgt er een nieuwe straat bij: de Copernicuslaan. Vanuit Burggooi wordt er een nieuwe ontsluitingsweg richting de Archeonlaan/Goudse Schouw aangelegd. Deze nieuwe verbinding is het verlengde van de Renaissancelaan. Het beloop van deze laan wordt daarom gewijzigd. Dit geldt ook voor het beloop van de Norbertijnenlaan.

Door het beloop te wijzigen, zal de bestaande verbinding vanaf Archeon naar de Quadriviumlaan niet meer de naam Renaissancelaan kunnen dragen. Dit omdat het de vindbaarheid en de bereikbaarheid negatief kan beïnvloeden. Hulpdiensten zouden hierdoor in de problemen kunnen komen en de verkeersveiligheid kan in het geding komen.

De nieuwe straatnaam is gezocht in het thema dat in dit deel van de wijk aanwezig is. Uiteindelijk hebben de bewoners gekozen voor de Copernicuslaan.

Leeuwerikstraat en Nachtegaalstraat opgeheven

Het pad dat loopt tussen het Rietveldsepad en Ravelijnpad wordt benoemd tot IJsvogelpad. In deze omgeving ligt het Alphense natuurproject IJsvogel. Dit project is een samenwerking van Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, Avifauna en de gemeente.

Het gebied wordt gereedgemaakt voor educatieve voorlichting aan volwassenen en kinderen over wat men hoort en ziet in de polder.

De straatnamen Leeuwerikstraat en Nachtegaalstraat worden opgeheven omdat ze niet meer bestaan. Dit komt door de ontwikkelingen in het stadshart Lage Zijde en de aldaar gerealiseerde nieuwbouw. Door deze ontwikkelingen is het beloop van de Thorbeckestraat, Lijsterlaan, Bloemhofstraat en Koolmeesstraat gewijzigd.