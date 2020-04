In Alphen aan den Rijn zijn zaterdag op 25 april en op Koningsdag drie gallowaykalfjes geboren. Twee zijn te zien langs het Weteringpad en de derde staat in Park Zegersloot.

Op zaterdagochtend is Regina, de oudste galloway aan het Weteringpad, bevallen van Blondie.

Op Koningsdag is galloway Yolanthe voor het eerst bevallen. Het kalfje heeft de naam Blonkie gekregen. Ook in Park Zegersloot is afgelopen zaterdag een galloway geboren. Xanti is bevallen van Bindy. In Park Zegersloot staat het aantal kalfjes nu op vier.

Alle kalfjes hebben een naam met de letter b gekregen. De naamgeving van stamboomrunderen is gebaseerd op de volgorde van het alfabet. In 2020 geboren kalfjes krijgen een naam die met de letter b begint. De namen zijn gekozen uit de vele inzendingen die de gemeente heeft ontvangen.

In Alphen aan den Rijn staan verschillende kuddes gallowayrunderen. In 2020 verwacht de gemeente ongeveer tien kalveren. De kuddes zijn onderdeel van het ecologisch natuurbeheer van de gemeente.