In winkelcentrum De Aarhof wordt sinds kort gebruik gemaakt van markeringen op de grond. De pijlen en strepen moeten mensen helpen om met inachtneming van de coronamaatregelen op een veilige manier te winkelen.

"Het was een aantal weken erg rustig in het winkelcentrum. Gelukkig neemt de drukte nu weer toe, maar dit betekent wel dat we moeten kijken naar de meest veilige manier om dit te bewerkstelligen", zegt centrummanager Marc Krimpenfort dinsdag.

Het verzoek voor markeringen op de grond kwam van winkeliers en de eigenaar van winkelcentrum De Aarhof. "Er waren nog teveel bezoekers die zich niet aan de afstand hielden. Winkeliers en de eigenaar van De Aarhof voelen de verantwoordelijkheid om dit in goede banen te leiden, zodat de winkels gewoon open kunnen blijven."

De pijlen en strepen zijn niet zozeer bedoeld als eenrichtingsverkeer, legt Krimpenfort uit. "Er wordt een bepaalde looproute mee aangegeven, maar mensen mogen daar wel vanaf wijken. Er zijn natuurlijk aan beide kanten winkels en je hoeft niet helemaal een rondje te lopen om de winkel aan de andere kant binnen te kunnen gaan. Dat zou nogal omslachtig zijn."

"Eigenlijk werkt het hetzelfde als in het verkeer: je kunt afslaan naar een winkel aan de overkant, alleen denk eerst even na en kijk om je heen voordat je dat doet. Wat mij betreft is het een goede toevoeging om het veilig te houden voor iedereen."