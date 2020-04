De muziekbuurt in Alphen aan den Rijn heeft sinds dinsdag een Automatische Externe Defibrillator (AED). De bewoners van de buurt hebben de aankoop gedaan met geld dat werd verzameld met een crowdfundingsactie.

De AED kan gebruikt worden bij mensen die een hartstilstand krijgen. Het apparaat geeft een elektrische schok waardoor het hart weer kan gaan werken. De plaatsing van een AED draagt daarom bij aan de overlevingskans van mensen die getroffen worden door een hartinfarct.

De actie was mede geïnitieerd door Huisartsenpraktijk Prelude. De gemeente draagt zorg voor een afgesloten kast en voor het onderhoud. "Alleen mensen die een AED training hebben gevolgd hebben toegang tot de AED. Via een app worden zij gealarmeerd als er in de buurt iemand door een hartstilstand getroffen is zodat zij direct in actie kunnen komen", aldus Jadranka Ninic, praktijkmanager van Huisartsenpraktijk Prelude.