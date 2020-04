In het afgelopen weekeinde en op Koningsdag zijn in totaal twintig mensen bekeurd in Alphen aan den Rijn omdat zij zich niet hielden aan de geldende noodverordening vanwege het coronavirus.

De gemeente zag dat het iets drukker was in de Alphense openbare ruimten in vergelijking met eerdere weekeinden.

Uit voorzorg werden de parkeerplaatsen bij recreatiegebieden in Alphen aan den Rijn afgesloten. De gemeente adviseerde om in de eigen buurt een frisse neus te halen.

Er werd extra toezicht gehouden in het Europapark, het Topaasplantsoen en het Zegerslootgebied. Naast de eerder genoemde twintig bekeuringen werden er ook enkele bonnen uitgeschreven voor het voetballen op het terrein van vereniging ARC.

