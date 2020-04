De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil niet opnieuw een uitvaartcentrum tussen de huizen in de Nassaustraat. Wethouder Gerard van As gaat hierover met de eigenaar van het pand in gesprek.

De komst van het uitvaartcentrum Kramer en Kamsteeg riep in de zomer van 2018 veel emoties op bij de buurtbewoners. Het uitvaartcentrum werd gevestigd in een pand middenin de Nassaustraat tegenover een speelplaats. De buurtbewoners waren niet blij met rouwauto's en crematies tussen hun woningen.

Onlangs is voor het uitvaartcentrum faillissement aangevraagd. Nu het weg is, willen de buurtbewoners niet opnieuw worden geconfronteerd met een uitvaartcentrum. CDA, RGL en SP stelden hierover vragen aan wethouder Van As.

Van As zegde toe om in gesprek te gaan met de eigenaar van het pand en eventueel ook met de curator van het voormalige uitvaartcentrum. "De gemeente heeft liever geen doorstart, maar een geheel ander bedrijf in dit pand."