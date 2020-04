De gemeente Alphen aan den Rijn gaat een noodfonds opzetten om lokale ondernemers te helpen in de coronacrisis, zo hebben de verantwoordelijke wethouders vrijdag aangekondigd.

Daarmee reageert de gemeente op een oproep van Nieuw Elan, D66 en VVD om een plan op te zetten voor de lokale middenstand boven op het steunpakket van het kabinet. Door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus zijn veel zaken in Alphen aan den Rijn noodgedwongen gesloten.

Over de inhoud van het noodpakket is nog niets bekend. In het fonds zou zeker 1,4 miljoen euro moeten worden vrijgemaakt, vinden de politieke partijen.

"Wij zijn al in gesprek over de LEF-gelden voor een noodfonds. Maar ook over een aantal andere oplossingen zoals parkeergelden en de huren van vastgoed. We komen met een compleet pakket", aldus wethouder Kees van Velzen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.