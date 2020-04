Veel winkels in Alphen aan den Rijn zullen tijdens Koningsdag wel open zijn. Stichting Verenigde Ondernemingen Centrum (VOC) heeft winkels in het centrum geadviseerd om maandag de deuren te openen van 11.00 uur tot 17.00 uur.

"Zo kan de voorzichtige toename van de klantenstroom gespreid zijn weg vinden. Uiteraard hebben we gekeken naar de maatregelen van het RIVM om te kijken of dit verantwoord was. Als de maatregelen worden nageleefd, dan kunnen winkels gewoon open", vertelt centrummanager Marc Krimpenfort.

Het was een paar weken erg rustig in het centrum, maar langzaamaan merkt Krimpenfort weer een stijging van het winkelend publiek. "Dat is goed om te zien. Wel moet het aantal mensen zoveel mogelijk verspreid blijven komen. Opengaan met Koningsdag helpt hierbij, want zo wordt de voorzichtige toename van de klantenstroom beter verspreid."

Veel winkels hebben al aangegeven dit advies op te volgen en open te zijn op Koningsdag. "Elke dag komen er nog winkels bij", aldus Krimpenfort. Onder meer Van Keeken, Flyer, Sneakers en MediaMarkt zullen de deuren openen op Koningsdag.

