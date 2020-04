Onlinesupermarkt Picnic bezorgt in april nog geen boodschappen in Alphen aan den Rijn. Door de coronacrisis loopt het aanbieden van de bezorgservice enige vertraging op.

"In april zouden we beginnen met bezorgen in Alphen aan den Rijn, maar vanwege de coronacrisis moeten we dat helaas nog even uitstellen. Dat vinden wij ook erg jammer", zo laat Picnic weten. Het is niet bekend wanneer Picnic wel kan beginnen in Alphen.

Volgens medeoprichter Michiel Muller is de uitbreiding binnen het Groene Hart een logische stap: "Alphen aan den Rijn is een typische Picnic-stad met veel families en stond daarom al een aantal maanden op onze lijst om in te openen."

Er was vanuit Alphenaren veel vraag naar de bezorgservice van Picnic. "We hebben een hoop verzoeken gehad om naar Alphen te komen. Door het hoge aantal families met jonge kinderen verwachten wij voor veel gezinnen een uitkomst te zijn."

Ondanks dat de bezorgservice nog even in de wacht staat, kunnen Alphenaren zich al wel aanmelden voor een plek op de wachtlijst. "Hoe eerder mensen de app downloaden en zich inschrijven, hoe eerder ze aan de beurt zijn", aldus Muller.

