Bij de Gaslaan in Alphen aan den Rijn is woensdagavond een container in brand gestoken. Volgens getuigen waren er behoorlijke vlammen te zien.

Het betrof een container aan de Gaslaan, aan de achterzijde van de appartementen bij de Prins Bernhardlaan. De politie doet nog verder onderzoek.

Bij de brand is ook een gebouw beschadigd geraakt, maar er zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.