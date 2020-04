In Alphen aan den Rijn houden middelbare scholen er rekening mee dat ze mogelijk pas volgend schooljaar weer fysiek onderwijs aan kunnen bieden. Door de coronacrisis mogen middelbare scholen pas op zijn vroegst 1 juni hun deuren openen.

"We zijn nu in kaart aan het brengen wat we dit schooljaar nog kunnen verwachten. Maar we achten de kans helaas erg klein dat we dit schooljaar nog leerlingen in de klaslokalen kunnen ontvangen", vertelt Hennie Weeber, vestigingsdirecteur van het Scala College Nieuwe Sloot.

Daarom wordt er nu druk overleg gevoerd over toetsweken en het afronden van het schooljaar. "Het toetsen gebeurt momenteel voornamelijk formatief, waarbij dus geen cijfers worden gegeven maar juist wordt gekeken naar de voortgang en ontwikkeling van een leerling. Een lastig punt wordt wel de overgangsregeling. Daar zijn we momenteel druk mee bezig."

Ook bij de Groene Hart Scholen wordt rekening gehouden met het scenario dat er dit schooljaar geen fysiek onderwijs meer kan worden aangeboden, zo laat Astrid Schouten, directeur van het Groene Hart Lyceum, weten.

"Op dit moment zijn we voornamelijk bezig met het verder uitwerken van twee scenario's: vanaf 1 juni in een aangepaste vorm fysiek onderwijs aanbieden, en dit schooljaar geen fysiek onderwijs meer", aldus Schouten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.