Tot op heden hebben ongeveer vijftig huurders van Woonforte zich gemeld met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast hebben twaalf huurders van bedrijfsruimten laten weten dat zij problemen hebben met de huurbetaling.

Elk jaar ontvangen huurders van Woonforte in april een bericht met daarin de huurverhoging, die per 1 juli ingaat. Ondanks de coronacrisis gaat deze geplande huurverhoging door, maar Woonforte benadrukte al wel dat uitzonderingen mogelijk zijn.

"We helpen huurders met betalingsproblemen altijd persoonlijk. Dat deden we altijd al, maar nu helemaal door de coronacrisis. Elke situatie is anders, daarom bieden we maatwerk aan. Denk bijvoorbeeld aan huuruitstel, nieuwe betalingstermijnen of onder bepaalde voorwaarden een huurverlaging zodat er huurtoeslag mogelijk is", zo verklaart Woonforte.

Ontruimingen of huisuitzettingen vanwege alleen een huurachterstand vinden tijdens deze crisis niet plaats. "Daar gaan we ruimhartig mee om. Het is ook belangrijk dat mensen geen drempel voelen om contact met ons op te nemen. Bij financiële problemen door de coronacrisis gaan we samen op zoek naar een passende oplossing", aldus Woonforte.

