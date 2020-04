Bij het voormalige uitvaartcentrum aan de Willem de Zwijgerlaan in Alphen aan den Rijn is woensdagochtend een grote brand ontstaan, zo meldt Veiligheidsregio Hollands-Midden. Het lijkt erop dat de brandweer de brand onder controle heeft.

Het hele pand stond in brand. De brandweer heeft dan ook opgeschaald naar een grote brand. De veiligheidsregio meldt dat er veel rook vrijkomt. Omwonenden moeten hun ramen en deuren gesloten houden.

De brandweer is bezig met een groot watertransport. Dat houdt in dat er met een grote slang vanuit de Rijn water wordt vervoerd om de brand te kunnen blussen. Momenteel zijn er geen grote vlammen meer zichtbaar, maar er is wel veel rookontwikkeling.

De omgeving is ruim afgezet. Dit betekent dat de Prins Bernhardlaan, de Irenelaan en de Ambonstraat in beide richtingen zijn afgesloten. De Julianabrug is ook dicht voor verkeer in beide richtingen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, de politie doet onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Het pand van het voormalige uitvaartcentrum staat al enige tijd leeg. Op deze locatie worden woningen gebouwd.