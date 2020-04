Het parkeerdak van de Aarhof in Alphen aan den Rijn is vanaf dinsdag weer geopend. Mensen kunnen het parkeerdak nu bereiken via een definitieve hellingbaan die in het nieuwe bibliotheekgebouw is opgenomen.

Gedurende de weken dat er niet op het parkeerdak geparkeerd kon worden, konden auto's gratis parkeren rondom winkelcentrum De Aarhof.

Nu het parkeerdak weer in gebruik genomen kan worden, moeten bezoekers weer betalen om op het Aarplein en de tijdelijke parkeerterreinen langs de Thorbeckestraat te kunnen parkeren.