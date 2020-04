In verband met de coronamaatregelen wordt op bepaalde locaties in Alphen aan den Rijn extra gecontroleerd. De politie laat dinsdag weten dat dit sinds kort ook vanaf grote hoogte gebeurt met de politiehelikopter.

Zo is er op maandag met de politiehelikopter toezicht gehouden in Alphen Noord. Dit gebeurde specifiek op zogenaamde 'hangplekken', waar jongeren nog vaak samenkomen en niet altijd genoeg afstand van elkaar houden.

"Wijkagenten, politie, toezicht en handhaving zullen alle middelen gaan inzetten en zullen nog strenger gaan controleren op de noodverordening. Waarschuwen in heel Nederland is voorbij, dus ook in Alphen aan den Rijn", laten de wijkagenten weten.

Eerder meldden de wijkagenten van Alphen Noord al dat zij bij de Schelfhorst stippen met smileys op de grond hebben gemaakt om jongeren te helpen herinneren aan de te houden afstand. Alle stippen met smileys staan op 1,8 meter van elkaar.

"Zo hebben alle jongeren een eigen stip. Op die manier houden ze genoeg afstand van elkaar en houden ze zich aan de gestelde maatregelen. We hebben zelfs gekozen voor 1,8 meter in plaats van 1,5 meter", aldus Stefan van Ellinkhuizen, wijkagent Alphen Noord.