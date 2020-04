De politie heeft maandag twee jongens op een bankje in het Bospark in Alphen aan den Rijn bekeurd voor het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte.

Het is verboden om op openbare plaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn alcohol te nuttigen, omdat dit wordt gezien als verstoring van de openbare orde. Hierbij gaat het om het drinken van alcoholhoudende drank of het op zak hebben van aangebroken flessen en blikjes.

Het stadsbestuur heeft meerdere gebieden aangewezen waar geen alcohol genuttigd mag worden. In Alphen aan den Rijn gaat het om straten zoals de Willem de Zwijgerlaan en de Stationsstraat, parken zoals het Bospark, Weteringpark, Park Rijnstroom en het Heempark en gebieden zoals de hondenstranden bij de Zegersloot, de geluidswal bij de N11 en het bedrijventerrein gelegen aan de Henri Dunantweg.