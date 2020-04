Supporters van ADO Den Haag hebben maandag de medewerkers van en de gevangenen in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn een hart onder de riem gestoken met een spandoek.

"Stay strong: You'll never walk alone" prijkt in geel-groene letters op het spandoek.

De creatieve spandoeken verschenen de afgelopen weken op verschillende plekken in het land. Met de acties willen de supporters van ADO Den Haag medewerkers in vitale sectoren, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen, een hart onder de riem steken.

Ook in de gevangenissen zijn maatregelen getroffen tegen het coronavirus. Sinds 14 maart is het voor volwassen gedetineerden niet meer mogelijk bezoek te ontvangen. Dit geldt sinds 1 april ook voor jongeren in een justitiële jeugdinrichting.