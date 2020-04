Kunstenaar Joost Zwanenburg heeft maandag een nieuwe muurschildering aangebracht op een zijkant van een bedrijfsschuur aan het Weteringpad in Alphen aan den Rijn.

De muurschildering laat twee blauwborsten zien: een vogel die herkenbaar is aan zijn kleuren en uitbundige zang.

De blauwborst broedt vanaf april tot in juli en is ook in Alphen aan den Rijn te vinden.

Zwanenburg heeft op meerdere locaties in Alphen een muurschildering gemaakt, zoals de Vliestroom-flat en de Koolmeesstraat.