Naast de drie bestaande appartementencomplexen aan de Saffierstraat in Alphen aan den Rijn, is er ruimte voor een vierde flat. Deze wordt gebouwd waar nu een overloopgebied is tussen Zegersloot-noord en de woonwijk. Er kunnen maximaal 25 woningen komen verdeeld over negen woonlagen.

De bovenste bouwlagen zijn bestemd voor vrije sector. Deze zestien appartementen zijn 100 tot 120 vierkante meter groot en kunnen zowel koop als huur zijn. De onderste woonlagen zijn voor sociale huur en middenhuur. Het gaat hierbij om negen appartementen van 90 tot 100 vierkante meter.

Alle appartementen worden levensloopbestendig gebouwd. Voor het complex komt een parkeerplaats. Deze parkeerplaats sluit aan op de bestaande parkeerplaats van de drie bestaande appartementencomplexen.

Om de nieuwbouw te realiseren moeten een ruiterpad en een wandelpad worden verplaatst. Ook wordt een aantal ongebruikte parkeerplaatsen toegevoegd aan het bouwkavel. Tussen de nieuwbouw en de Bruins Slotsingel blijft een deel groen behouden.

Om enigszins aan de woningbouwbehoefte voor de komende jaren tegemoet te komen, zijn zes locaties aangewezen op onorthodoxe plekken, zoals op bestaande parkeerterreinen of op groenvoorzieningen.

De locaties zijn Klompenmaker, parkeerterrein Oudshoorn, Saffierstraat, Groene Hart Leerpark Bospark, parkeerterrein ARC en 's Molenaarspad Asfaltcentrale. Alle locaties moeten nog worden goedgekeurd door de Alphense gemeenteraad.