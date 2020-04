Inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen afval uit de tuin en van een kleine verbouwing gratis inleveren bij Ecopark De Limes. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Leon Maat vrijdag besloten.

Met de maatregel hoopt het stadsbestuur de druk op het afvalbrengstation in Alphen aan den Rijn af te nemen. De regel geldt voor onbepaalde tijd. Het gaat om onder meer grof tuin- en snoeiafval, gemengd verbouwingsafval, hout en puin.

"Tot wanneer dat is, kunnen we nu nog niet zeggen", aldus een woordvoerder. "Het doel is dat inwoners langer wachten met het aanleveren van deze goederen, omdat dat voorlopig gratis blijft, en dat zo de file korter wordt."

Er staan lange files voor de ingang van het Ecopark. De oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het coronavirus leidt tot veel opruimingen en verbouwingen bij particulieren.

Onlangs besloot wethouder Maat al om het Ecopark ook op maandagen open te stellen voor de inwoners, maar dat leidde nog niet tot voldoende resultaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.